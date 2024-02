Kabarett in Kaarst Satiriker mit schwarzem Humor und ungewöhnlichen Themen

Er hatte einen Klon von sich mitgebracht, der in eine kleine Kiste passt und immer wieder zu Wort kam. Die Mini-Ausgabe von Friedemann Weise wurde auf einer Leinwand für das Publikum sichtbar. Er heißt Friedemännchen und kann angeblich Gedanken aus dem Publikum einfangen und noch einiges mehr. Bei einem Besucher will er erkannt haben, dass der einen gelben Tanga-Slip trägt. „Ab jetzt ist alles komplett improvisiert“, erklärt Friedemann Weise. Es geht um relevante Themen, die das Publikum auf Zuruf nennen und die er – satirisch bearbeitet – vorträgt, und zwar in Form eines Liedes. Nun ist die Zahl der relevanten Themen ja übersichtlich, und man merkt, dass er durchaus vorbereitet ist. Das macht aber nichts, weil das, was er vorträgt, wirklich witzig ist. Zum Thema „Wohnungsmangel“ besingt er in Reimform seine Strategie. Auf die Idee muss man erst mal kommen: Er beschließt, bei Ikea zu wohnen. Plötzlich habe er mehr Quadratmeter Wohnfläche als jeder Millionär. Als viele andere Wohnungssuchende ebenfalls auf die Idee kommen, zieht es ihn wieder in die Stadt, wo es wieder Wohnungen gibt. Ein weiteres Thema ist der Fachkräftemangel: „In der Kita war Geschrei und Gerangel: Fachkräftemangel“, singt der Liedermacher.