Vorfälle in Kaarst Schulkinder von Fremden angesprochen – Polizei gibt Verhaltenstipps

Kaarst · In Kaarst sind in den vergangenen Wochen offenbar mehrere Schulkinder von fremden Personen angesprochen worden. Die Polizei bestätigt eine Meldung dazu und gibt Tipps, wie sich Kinder in einem solchen Fall verhalten sollen.

04.12.2023 , 04:50 Uhr

In Kaarst sind in den letzten Wochen offenbar mehrere Schulkinder von Fremden angesprochen worden. Foto: dpa/Patrick Pleul