In fast allen Ortsteilen Freie U3-Plätze in der Kaarster Kindertagespflege

In der Kindertagespflege im Stadtgebiet Kaarst gibt es aktuell noch mehr als 30 freie Plätze in der Betreuung für Kinder bis zum dritten Lebensjahr. Darauf macht die Stadt aufmerksam. In fast allen Ortsteilen werden demnach in Einzeltagespflegestellen noch Betreuungsplätze angeboten. Im Ortsteil Kaarst gibt es zudem ab August auch noch Betreuungsplätze in der Großtagespflege.