Kaarster CDU-Vereinigung : Frauen-Union unterstützt Einführung der Parität

Kaarst Die Frauen-Union des Stadtverbandes Kaarst-Büttgen unterstützt den Vorstoß der CDU-Führung zur Einführung einer Frauenquote und hofft, dass der Parteitag im Dezember diesen Antrag im Sinne der Gleichberechtigung zustimmen wird.

Bei der Aufstellungsversammlung im Zuge der Kommunalwahl hat die Frauen-Union schon einen eigenen Antrag bezüglich der Parität gestellt und für die Aufstellung von mehr Frauen als in der letzten Ratsperiode gekämpft. Leider ohne Erfolg: für die Wahl am 13. September wurden nur sechs Frauen und 16 Männer aufgestellt. „Keine Frau will eine Quotenfrau sein, sondern mit ihrer Kompetenz und guter Leistung überzeugen“, erklärt Dilek Haupt, Ratsfrau und Kreistagskandidatin für die CDU. „Es wurden mir Fragen gestellt, ob ich mir sicher sei, worauf ich mich da einlasse oder die Arbeit wurde unschmackhaft dargestellt, damit ich meine Kandidatur zurückziehe“, so Haupt weiter.

Die Frauenquote in der CDU liegt aktuell bei 26,3 Prozent, in Kaarst sogar bei 34 Prozent. In anderen Parteien ist die Quote höher, dort hat bereits ein Umdenken stattgefunden. Perspektivisch gesehen ist sich die Frauen-Union sicher, dass durch eine größere Präsenz von Frauen in den Gremien und Ämtern die CDU insgesamt an Attraktivität gewinnt und somit langfristig auch der Frauenanteil in der Mitgliedschaft steigen wird.