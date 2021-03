Weltfrauentag in Kaarst : „Danke an alle Frauen, die über sich hinauswachsen“

Kaarst Die Kaarster Frauen-Union hat zum internationalen Weltfrauentag am Montag, 8. März, einen Dank für die Arbeit aller Frauen ausgesprochen.

„Danke an alle Frauen, die in der Corona-Krise über sich hinauswachsen und die Krisensituation besonders meistern. Davon gibt es viele, die wir in der Öffentlichkeit gar nicht wahrnehmen, die hinter verschlossenen Haustüren ihre Wege gehen und den ganz normalen Alltag bewältigen“, schreibt die Frauen-Union in einer Mitteilung. Der organisierte Zusammenschluss der weiblichen CDU-Mitglieder zeigt anhand zweier Beispiele, die Frauen den Spagat zwischen Beruf und Privatleben meistern.