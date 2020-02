Ausstellung in Kaarst : Frauen, Hirsche und Geheimnisvolles aus Japan

Kaarst In der Galerie Splettstößer wurde am Wochenende eine Ausstellung mit Werken von Ada Blochwitz und Setsuko Fukushima eröffnet. Sie heißt „Malerei, Zeichnungen, Objekt“.

Die Exponate sind sehr vieldeutig und auch die Titel kommen dem Betrachter nicht entgegen. Es liegt also an jedem Besucher, eigene Interpretationen zu finden. Brigitte Splettstößer gab in ihrer Einführungsrede Interpretationsansätze. Ada Blochwitz’ Malerei ist unverwechselbar. Allein vor diesem Hintergrund kann man eher Evolutionäres statt Revolutionäres erwarten. Die pastelligen, gedeckten Farben sind geblieben. In diesem Umfeld fällt bereits ein kräftiges Dunkelgrün oder –rot auf. Menschen und Tiere sind nach wie vor zentrale Motive, hinzu kommen Häuser. Muster und Punkte sind rhythmisierende Elemente.