Vorfall in Kaarst : Frau fährt Auto unter Alkoholeinfluss gegen Mauer

Kaarst Am Dienstagabend verlor eine 41-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Die Frau blieb unverletzt.

Das teitl die Polizei mit. Demnach war sie gegen 17.35 Uhr Am Dienstag in ihrem Opel Astra auf der Vorster Straße in Richtung Driesch unterwegs. In einem Kreisverkehr verlor die 41-jährige Lenkerin die Gewalt über ihr Fahrzeug. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem angrenzenden Feld mit einer Grundstücksmauer.