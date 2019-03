Zusammenstoß in Kaarst

Kaarst Eine 25 Jahre alte Frau ist am Freitag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Neersener Straße (L390) leicht verletzt worden.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war es in Fahrtrichtung Neuss zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen. In Teilen musste die L390 vorübergehend gesperrt werden.