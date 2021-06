Engagierter Ehrenamtler : Kallen hört nach 25 Jahren als VfR-Präsident auf

Franz-Josef Kallen mit seinen Enkelkindern Paula und Leo und den Gästen seiner Verabschiedung. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Büttgen Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend trat Franz-Josef Kallen nicht mehr an. Sein Nachfolger ist Rainer Derichs, zuletzt Vizepräsident. Ein Zeichen der Wertschätzung kam von sämtlichen Bürgermeistern, mit denen Kallen in seiner aktiven Zeit zu tun hatte: Sie alle verabschiedeten ihn.

Ein Vierteljahrhundert lang hat Franz-Josef Kallen als Präsident die Geschicke des VfR Büttgen geleitet. Bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch ist er nicht mehr zur Wahl angetreten. Als neuer Präsident wurde Rainer Derichs gewählt, der in den vergangenen drei Jahren Vizepräsident war. Neben Kallen wurden auch Geschäftsführerin Beate Berrischen und Sportwartin Vera Weger verabschiedet. Bei der Verabschiedung waren alle Bürgermeister vor Ort, mit denen Kallen zu tun hatte: Franz-Josef Moormann, Ulrike Nienhaus und Ursula Baum, selbst VfR-Mitglied. „Das hat mich sehr gefreut“, sagt Kallen, der am Donnerstag seinen 72. Geburtstag feierte.