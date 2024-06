Büttgener Urgestein Franz-Josef Kallen – ein Tausendsassa wird 75

Rund um die Pampusschule in Büttgen dürfte es am Montag (24. Juni) eng werden mit den Parkplatzen. Diesmal ist nicht eine Radsport-Großveranstaltung die Ursache, sondern ein privates Fest mit einem öffentlichen Anspruch. Franz-Josef Kallen wird 75 Jahre alt und feiert diesen Tag an dem Ort, an dem er das kleine Einmaleins lernte. Ab 17 Uhr wird mit einem Strom an Gratulanten gerechnet. Da Kallen ein Herz für Bedürftige hat, verzichtet er auf Geschenke und stellt stattdessen einen Spendentopf auf, dessen Erlös für „Bürger in Not“, die „Bürgerstiftung Kaarst“ und „Kaarster helfen Kaarstern“ gedacht ist.