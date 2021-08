Stadt Kaarst muss improvisieren : Frankfurter Reinigungsfirma kündigt fristlos

Kaarst Ein Frankfurter Reinigungsunternehmen hat den Vertrag mit der Stadt Kaarst fristlos gekündigt. Die Leistungen waren mangelhaft. Auf der Suche nach neuen Unternehmen geht die Stadt nun neue Wege.

Die Firma mit Sitz in Frankfurt am Main, die jetzt das Handtuch geworfen hat, hatte eines der drei seinerzeit ausgeschriebenen Lose für sich entschieden. Andreas Moritz erklärte im Betriebsausschuss, was in Zukunft anders gemacht werden soll: „Wir werden das Los teilen, damit nicht nur einige wenige riesige Firmen ein Chance haben, sondern auch kleinere Unternehmen.“ Wie schlecht das Verhältnis zu der Frankfurter Reinigungsfirma zum Schluss war, machen folgende Sätze in der Beratungsvorlage des Betriebsausschusses deutlich: „Trotz Einladung war kein Vertreter zu einem Gespräch erschienen. In sieben Objekten wurden gravierende Mängel bis hin zu nicht erbrachten Leistungen festgestellt. Insgesamt konnte hier kein annähernd zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Hier besteht Handlungsbedarf.“ Diesem Handlungsbedarf war das Unternehmen jetzt mit seiner Kündigung zuvorgekommen. Doch auch bei den anderen beiden Firmen lief nicht alles so, wie sich die GWK das vorgestellt hatte, bei allen wurden Mängel festgestellt.