„Mein Lokal, Dein Lokal“ : Frankenheim in Kaarst mit Platz drei in TV-Show zufrieden

Yvonne und Roland Lüttges nahmen an „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil. Foto: Kabel Eins

In der vergangenen Woche war die Gaststätte Frankenheim in der Kabel-Eins-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ zu sehen. Am Ende belegten Yvonne Lütges und ihr Mann Roland den dritten Platz – und sind sehr zufrieden damit. „Für uns war es nicht ausschlaggebend, zu gewinnen, wir wollten uns nur gut präsentieren, damit die Kaarster und nicht vergessen“, sagt Roland Lütges nach der letzten Folge, die am Freitag ausgestrahlt wurde.

Das Frankenheim sammelte von den vier Mitbewerbern insgesamt 35 Punkte, Moderator und Fernsehkoch Mike Süsser gab am Freitag nochmal acht Punkte drauf – somit kommt das Frankenheim auf eine Bewertung von insgesamt 43 Punkten. „Damit haben andere Restaurants schon gewonnen“, sagt Roland Lütges. Aber generell seien in der Woche viele Punkte vergeben worden, was für eine gute Qualität spricht. Den zweiten Platz belegte das „Fleckensteins“ aus Düsseldorf (45 Punkte), Sieger wurde das „David’s im Engels“ in Neuss-Weckhoven. Die Teilnehmer waren allesamt vollauf begeistert von Koch David Esser und gaben alle die volle Punktzahl, Mike Süsser legte noch einmal neun Punkte drauf. Am Ende gewann das Neusser Restaurant mit 49 Punkten die Trophäe und die 3000 Euro Preisgeld.