Stadt nimmt Stellung zur „Causa Frankenheim“ Gastronomie im Bürgerhaus droht Leerstand bei Fußball-EM

Die Stadt Kaarst wagt sich in der „Causa Frankenheim“ erstmals aus der Deckung und beschreibt in einer Vorlage für den Stadtrat am 29. Februar den bisherigen Ablauf der Ereignisse. Außerdem schlägt sie den Ratsfraktionen vor, das aktuelle Verfahren zur Anschlussvermietung ab April zu beenden und neu zu vermarkten. Diese soll dabei transparenter laufen als bisher, angestrebt wird ein zweistufiges Auswahlverfahren, bei dem sich Interessenten bei der Stadt melden können.