Erster Schützenkönig der Stadt Kaarst : Frank Kluth krönt sich zum „Kaiser“ von Driesch

Ein alter Bekannter hat sich in Driesch zum dritten Mal die Königswürde geschnappt: Frank Kluth holte den Vogel mit dem 82. Schuss von der Stange, einen Mitbewerber gab es nicht. Kluths Ehefrau Steffi hatte zum zehnten Hochzeitstag der beiden am 27. April die Idee, dass ihr Frank zum dritten Mal König in Driesch werden könne. Gesagt, getan. Die gemeinsame Tochter Luisa ist Prinzessin. Zu seinen Ministern ernannte Kluth Frank Neis mit Simone und Holger Konrad mit Monika.

Kluth tritt damit die Nachfolge von Johannes Konnertz an. Dieser hatte am Sonntagabend seinen großen Tag. Die Stimmung beim Krönungsabend im Festzelt sei „fantastisch“ gewesen, obwohl das offizielle Programm bis kurz vor Mitternacht dauerte. „Das Zelt war gestern für einen Krönungsabend sehr voll“, sagte Konnertz beim Frühschoppen am Montag gegenüber unserer Redaktion. Gleich zweimal wurde der Ex-König überrascht: Zuerst sorgten schottische Dudelsack-Klänge für Gänsehaut, am Abend heizte die Kölner Band „De Bajaasch“ den Besuchern mächtig ein. Die Band spielte rund eine Dreiviertelstunde, ehe Bürgermeisterin Ursula Baum und Präses Ulrich Eßer ihre Reden hielten. Diese fielen allerdings ziemlich kurz aus, beide wollten die Stimmung nicht kaputt machen. „Es war sehr emotional für mich“, gestand Konnertz, der knapp drei Jahre auf seine Krönung warten musste, nachdem Driesch 2020 und 2021 wegen der Pandemie kein Schützenfest feiern konnte.