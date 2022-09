Stadtverband Kaarst : Zentrumspartei setzt auf neue Gesichter und neue Inhalte

Kaarst Frank Horhäuser ist neuer Vorsitzender des Stadtverbandes der Zentrumspartei. Schon jetzt hat er die Kommunalwahl 2025 im Blick. Das sind die Ziele.

„Die politische Situation erfordert es, dass auch in Kaarst eine bürgerlich-soziale Partei ihre Stimme erhebt“, heißt es in einer Mitteilung. Dazu wurde ein neuer Vorsitzender des Stadtverbandes gewählt: Der 48-jährige Frank Horhäuser hat es sich zum Ziel gesetzt, das Zentrum wieder in der politischen Landschaft zu verankern. „Er ist motiviert und will sich mit einbringen“, erklärt Christian Otte, Bundesvorsitzender der Zentrumspartei.

Ziel sei es, sich bei der Kommunalwahl 2025 mit einem „eindrucksvollen Ergebnis“ in der Kaarster Lokalpolitik zurück zu melden. Die derzeit herrschende schwarz-grüne Koalition im Rathaus werde man kritisch und konstruktiv begleiten. „Mein Eindruck ist, dass es keine richtige Opposition im Rat gibt“, erklärt Otte im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Zentrum will „die Scharte der vergangenen Kommunalwahl auswetzen“ und aus den begangenen Fehlern lernen, so Otte. „Einige sagen, dass uns die Kooperation mit der AfD geschadet hat. 2015 war es aber noch eine andere AfD als heute“, so Otte. Auch die Präsenz im Wahlkampf sei nicht optimal gewesen. „Wir müssen vielleicht über unsere Kommunikation nachdenken“, so der Bundesvorsitzende.