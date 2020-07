Nach 30 Jahren in Kaarst : Franc Braun übergibt Friseursalon an Mitarbeiter

Franc Braun (r.) übergibt sein Unternehmen an die vier neuen Geschäftsführer Dirk Pentleit, Michael Lufen, Barbara Heinz und Matthias Kabbe. Foto: Braun Foto: Braun

Kaarst Nach 30 Jahren als Geschäftsführer übergibt Franc Braun diesen Posten in gleich acht Hände, in denen er den Friseursalon sicher weiß. Er selbst will sein Standbein als Unternehmensberater weiter ausbauen.

Seit 1990 hat Franc Braun als Geschäftsführer sein Geschäft „Braun Der Friseur GmbH“ zu einem der erfolgreichsten und größten Friseur-Einzelsalons in Deutschland entwickelt. Ob er den Betrieb jetzt nicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge an die vier Geschäftsführer Barbara Heinz, Dirk Pentleit, Michael Lufen und Matthias Kabbe übergibt, wird Braun in diesen Tagen wiederholt gefragt. Die klare Antwort: „Nein! Ich übergebe mein Geschäft mit drei lachenden Augen“, sagt er.

Und das hat mehrere Gründe. „Erstens gebe ich die Geschäftsanteile meiner GmbH an vier wundervolle Mitarbeiter, die den Erfolg des Unternehmens in den letzten Jahren prägend mitgestaltet haben“, erklärt der Unternehmer. Nicht erst in der schwierigen Corona-Krise hat das Quartett bewiesen, was es kann. „In dieser Zeit haben sie sich vorbildlich gegenüber unserem Team verhalten, eigene finanzielle Ansprüche zurückgestellt und ohne Zögern entschieden, durch Aufstockung des Kurzarbeitergeldes finanzielle Einbußen von unseren Mitarbeitern abzuwenden“, sagt Braun.

Er sei fest davon überzeugt, „dass diese vier Geschäftsführer unsere Unternehmensphilosophie, bei der die Mitarbeiter an erster Stelle aller unternehmerischen Entscheidungen stehen, im gleichen Sinne fortführen werden.“ Durch ihre jahrelange Erfahrung im Team wisse das Quartett, wie das Unternehmen tickt und welchen Geist es hat.