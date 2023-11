Einstimmige Wiederwahl Fraktionsvorstand der Kaarster Grünen im Amt bestätigt

Vor rund zwei Jahren hatten Dominik Broda und Maarten Gassmann die Führung der Fraktion der Kaarster Grünen übernommen, nun sind die beiden im Rahmen der Haushaltsklausurtagung am vergangenen Wochenende in Oberwinter bei Remagen in ihrem Amt als Vorsitzender (Broda) und stellvertretender Vorsitzender (Gassmann) wiedergewählt worden – und zwar einstimmig und bis zum Ende der laufenden Ratsperiode. Neben der Wahl des Fraktionsvorstandes ging es um die Beratung des Haushaltes 2024. Am zweiten Tag der Klausurtagung stieß Stadtkämmerer Stefan Meuser zu der Grünen-Fraktion dazu, um Fragen zu beantworten und konkrete Konsolidierungsansätze zu besprechen.