Kaarster Fraktionen sind gefragt : Ideen für Mobilitätswoche gesucht

Die Mobilitätswoche kann unter anderem als Anlass genommen werden, neue Fuß- und Radwege einzuweihen. Foto: Simon Janßen

Kaarst Fraktionen sollen Vorschläge einreichen, um frühzeitig eine abgestimmte Kampagne zu starten. In der Vergangenheit hatte es allerdings stets unterschiedliche Vorstellungen gegeben.

Jedes Jahr, vom 16. bis 22. September, findet die Europäische Mobilitätswoche (EMW) statt. Dabei werden innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder kreative Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen implementiert. So werden zum Beispiel Parkplätze und Straßenräume umgenutzt, neue Fuß- und Radwege eingeweiht, Elektro-Fahrzeuge getestet, Schulwettbewerbe ins Leben gerufen oder Aktionen für mehr Klimaschutz im Verkehr durchgeführt.

In der Vergangenheit waren sich Verwaltung und Politik in Kaarst über die geplanten Aktionen zur EMW, die in diesem Jahr unter dem Motto „Besser verbunden“ steht, nicht ganz einig, es gab unterschiedliche Vorstellungen. Im vergangenen Jahr hatte Bürgermeisterin Ursula Baum zum Beginn Brezeln an die Autofahrer am Neumarkt verteilt, was bei einigen Lokalpolitikern weniger gut ankam. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Deshalb fordert die Verwaltung die Fraktionen und Mitglieder des Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschusses auf, Ideen für die EMW einzureichen, um frühzeitig eine abgestimmte Kampagne zu erreichen. Die Programmideen sollen bis zum 29. April schriftlich eingereicht werden.

Seit 2016 (außer 2019) nimmt die Stadt Kaarst mit unterschiedlichen Aktionen an der EWM teil. Bei dem Motto „Besser verbunden“ lasse sich in zwei Richtungen denken: Auf der einen Seite steht das Verbinden von Orten im Mittelpunkt, was Mobilität und Verkehr betrifft. Darüber hinaus geht es aber auch darum, Menschen miteinander zu verbinden – seien es Nachbarn, Einheiten in Institutionen oder unterschiedliche Planungsebenen. Beide Denkansätze sind miteinander verknüpft und sichtbar in der täglichen Arbeit der Kommunen, Landkreise und Organisationen, die mit ihrer EMW-Beteiligung einen Beitrag für mehr Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit leisten. Das neue Motto bietet also viele Impulse für zahlreiche Aktionen in der EMW.