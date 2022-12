Entscheidung im Kaarster Rat Fraktionen dürfen Rücklagen bilden

Vor allem Sandra Pauen (FWG) brachte dieser Antrag in Rage. „Uns fehlen die Worte. Wir haben die Fraktionszuwendungen erhöht, jetzt haben Sie Geld übrig“, erklärte sie. Man könne das überschüssige Geld auch an die Stadt zurückzahlen. „Aber Sie haben ja jetzt eine andere Lösung für sich gefunden. Mit der erforderlichen Mehrheit können Sie das jetzt beschließen, herzlichen Glückwunsch“, sagte sie süffisant. Das wollte Kotzian nicht so stehen lassen. „Diesem Unsinn muss man mal widersprechen“, sagte er. In jeder Firma auf diesem Planeten könne man Rückstellungen bilden. „Es ist ein normales Handeln“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Es sei mittlerweile alles eine „Phasenverschiebung“ und nichts würde am 31. Dezember zu Ende sein, schon gar nicht die möglichen Nachzahlungen in Sachen Strom und Gas. Daher sei der Vorschlag der Verwaltung „wunderbar“.