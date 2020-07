Torten aus Kaarst : Die Kunstwerke des Fräulein Zuckerguss

Kaarst Backen ist die große Leidenschaft von Tina Linke. Für Freunde und Familien erschafft die gelernte Kauffrau echte Torten-Kunstwerke. Ihren Traum von einem eigenen Café hat die 37-Jährige noch nicht aufgegeben.

Ein Fachmann hat einmal zu Tina Linke gesagt: „Der Laie staunt, der Profi wundert sich“. Was er meinte waren die Torten-Kunstwerke der 37-jährigen Kaarsterin, die sie auf den Tisch zaubert. Ob ein Kuchen in Kassetten-Form, ein Kuchen zur Einschulung mit vielen Details oder ein Kuchen, der auch als Baumstamm durchgehen kann: Tina Linkes große Leidenschaft ist das Backen. Ihre Torten zeigt sie der Öffentlichkeit bei Facebook unter dem Pseudonym „Fräulein Zuckerguss“ – diesen Namen hat sich Linke mit einer Freundin, mit der sie vor rund acht Jahren gemeinsam angefangen hat, sich mit Marzipan, Böden und Sahne auszuprobieren, erfunden. Mittlerweile ist ihre Freundin dreifache Mutter und hat nur noch wenig Zeit, um Torten zu backen. Auch Linke selbst ist Mutter eines Sohnes und muss sich Zeit frei schaufeln, um aufwendige Kuchen und Torten zu backen. Angefangen hat alles mit einer Hochzeitstorte für eine gute Freundin. „Da haben wir gemerkt, dass es gut funktioniert und Spaß macht“, sagt Linke. Nach und nach haben immer mehr Freunde und Verwandte gefragt, ob Linke und ihre Freundin nicht einen Kuchen für sie backen können. Und so sind auf der Facebook-Seite mittlerweile rund 200 Fotos von Torten zu sehen. und immer, wenn sie ein neues Bild hochlädt, kommen neue Anfragen.

Die Torten werden allerdings nicht verkauft, Tina Linke verdient damit kein Geld – das darf sie auch gar nicht. „Ich habe mit der Handwerkskammer gesprochen und gefragt, ob ich das nebenberuflich machen kann, um ein bisschen dazu zu verdienen“, sagt sie. Aber um das zu machen, braucht sie Räumlichkeiten, die den Hygienestandards entsprechen und beispielsweise einen rutschfesten Boden haben. „Das ist nicht umsetzbar“, sagt Linke, die auch nicht in ihrer eigenen Küche gewerblich backen darf. „Deshalb verkaufe ich die Torten nicht, das sind immer Geschenke. Alles andere wäre strafbar“, sagt sie. Ihr wurde vorgeschlagen, einen Konditor anzustellen, aber sie möchte ja selbst backen und Spaß dabei haben. „Das Handwerk bezieht sich nur auf das Innere der Torte, also die Cremé und den Teig“, sagt Linke.

Info Zwei bis drei Kilogramm Butter für Hochzeitstorte Dreistöckige Hochzeitstorte Für eine dreistöckige Hochzeitstorte für eine Freundin hat Tina Linke zwei bis drei Kilogramm Butter verbraucht.

Perfektionistin Linke ist Perfektionistin, die Figuren aus Fondant müssen genau so aussehen wie auf Bildern oder in Filmen.

Mit 14 Jahren hatte Tina Linke angefangen, in einem Eiscafé in Düsseldorf zu arbeiten. Seitdem war sie immer irgendwie in der Gastronomie tätig. Ihr Traum: ein eigenes Café, das mit den Getränken den Hauptumsatz macht. Denn dann darf sie auch Kuchen verkaufen ganz ohne Konditor-Titel. „Ich möchte irgendwann einmal Menschen mit meinen Torten erfreuen“, sagt die gelernte Kauffrau. Ein Angebot über ein Ladenlokal wurde ihr schon angeboten, „aber es war einfach der falsche Zeitpunkt“, sagt Linke, die nach ihrer Ausbildung ein Studium zur Gastronomie-Betriebswirtin abgeschlossen hat.

Backen bedeutet für sie Entspannung. „Ich kann mich dann kreativ auslassen“, sagt Linke. Traurig findet sie dabei, dass ihre aufwendigen Torten beim Aufschneiden „zerstört“ werden. Es sei immer „ein bisschen traurig“, so Linke. Da sie derzeit bis zum Nachmittag arbeitet, kann sie nur abends an ihren Torten basteln. Für die letzte Torte hat sie mehrere Tage gebraucht, da Linke viele Blüten gemacht hat, die erst einmal erhärten mussten, bis sie standen. Gemeinsam mit ihrer Freundin hat sich Linke alle Tricks selbst beigebracht. „Ich würde noch besser werden, wenn ich einen Workshop besuchen würde“, so Linke.