Einzelhändler und Gastronomen in Kaarst : Fotoausstellung soll Kunden anlocken

Kaarst Die großformatigen Fotos der Teilnehmer des Fotokurses der Volkshochschule werden bald in den Schaufenstern der Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt hängen. Dadurch soll mehr Aufmerksamkeit erzeugt werden.

„Also mit diesem Erfolg habe ich nicht gerechnet“, freut sich Quartiersmanager Andreas Vollmert mit Sitz im Johanniter-Zentrum. Dort hingen über eine lange Zeit großformatige Fotos des „Kaarster Fototreffs“, ein Zusammenschluss von Teilnehmern des Fotokurses der Volkshochschule (VHS) Kaarst-Korschenbroich. Für die Fotos wurde nun eine neue Ausstellungsfläche gesucht – Andreas Vollmert griff auf eine Projekt-Idee aus Süddeutschland zurück, derartig überdimensionierte Fotos der Größen DIN A1 und A2 in Schaufenstern zu präsentieren.

Seiner Aufgabe, Menschen zu vernetzen, wurde Vollmert dann umfänglich gerecht: Er brachte das Citymanagement der Stadt Kaarst, das Stadtmarketing und die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Kaarst-Mitte zusammen. Sie nahmen gemeinsam Kontakt zu 42 Gewerbetreibenden und Gastronomen auf, ob Interesse besteht, ein Foto im Schaufenster oder in Innenräumen zu positionieren: „32 haben schließlich zugesagt“, bilanziert Andreas Vollmert.

Ohne „Klinkenputzen“ ging das nicht, wie Heike Schäfer vom Stadtmarketing erklärt. Die überwiegende Anzahl der Angesprochenen war begeistert, einige sagten ab, weil sie einfach nicht über genügend Platz verfügen. Die Teilnehmer konnten sich in einer Online-Galerie ein Bild aussuchen – die Motive reichen von lokalen Sehenswürdigkeiten bis hin zu Impressionen aus aller Welt: Da gibt es abstrakte Fotos, Safariparks, wilde Küstenlandschaften, den illuminierten Fernsehturm in Düsseldorf oder eine Straßenbahn in Lissabon. Die leicht bearbeiteten Fotos strahlen eine bildgewaltige Wucht aus und lenken den Blick natürlich auf die Auslage des jeweiligen Händlers. Somit dient die Aktion selbstverständlich auch der Kundenakquise.