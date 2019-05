Starts und Landungen in Düsseldorf : Fluglärmgegner: Belästigung im April „deutlich gestiegen“

Kaarst Die Lärmbelastung der Kaarster Bürgerinnen und Bürger durch Fluglärm ist im April enorm gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommen die Analysen des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“, die monatlich erstellt werden.

„Gegenüber dem Vorjahr starteten und landeten am Flughafen Düsseldorf rund 2000 Maschinen im April mehr als im Vorjahresmonat,“ gibt der Vorsitzende des Vereins, Werner Kindsmüller bekannt. In der Betriebsrichtung Kaarst habe die Belastung gegenüber dem April 2008 um rund 1000 Flugbewegungen zugenommen. Besonders stark betroffen sei die Stunde zwischen 22 Uhr und 23 Uhr gewesen. Mit 815 Landungen sei deren Zahl in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr (766) deutlich angestiegen. Dieser Anstieg ist allerdings relativ normal, da viele Familien im April in die Osterferien geflogen sind.