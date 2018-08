Kaarst: Fluglärmgegner begrüßen stockende Flughafen-Pläne

Kaarst Es ist ein Dämpfer für den Düsseldorfer Flughafen, der für gute Stimmung beim Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ sorgt. „Es war längst überfällig, dass sich das Verkehrsministerium nun endlich zu den permanenten Störungen der Nachtruhe äußert.

Insofern begrüßen wir das Schreiben an den Flughafen Düsseldorf, mit dem dessen Pläne, nach noch mehr Start- und Landrechten einen Dämpfer bekommen haben,“ sagt der Vereinsvorsitzende Werner Kindsmüller zu dem bekannt gewordenen Schreiben von Staatssekretär Hendrik Schulte an den Chef des Flughafens.

„Die Fluggesellschaften nutzen ein Recht aus, das ihnen vom Verkehrsministerium mit der Betriebsgenehmigung 2005 zugebilligt worden ist“, so Kindsmüller. Insofern liege es am Verkehrsministerium, diesen Missstand zu beheben und die entsprechenden Bestimmungen der geltenden Betriebsgenehmigung aufzuheben. „Es liegt in der Macht des Ministers, die Betriebszeit des Flughafens auf den Zeitraum 6 bis 22 Uhr einzuschränken.“ Er sei dazu sogar verpflichtet, weil sich gezeigt habe, dass die geltende Bestimmung nicht dazu in der Lage sei, die schutzwürdigen Interessen der Anwohner auf Nachtruhe ausreichend zu wahren.