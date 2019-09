Mitgliederversammlung der Fluglärm-Gegner : Kerosinsteuer erneut gefordert

Kaarst Auf ihrer Mitgliederversammlung haben die Fluglärm-Gegner klare Ziele formuliert.

Werner Kindsmüller, Vorsitzender der „Kaarster gegen Fluglärm“, konnte rund 30 der 200 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Bischofshof begrüßen. Zufrieden wurde ein Rückgang der Nachtflüge 2019 gegenüber denen des Vorjahres festgestellt. Allerdings gebe es noch genug Verletzungen der Betriebsregelungen. Kindsmüller forderte die Ersetzung der Flüge nach Berlin oder München durch Bahnverbindungen und eine Beteiligung bei der Abschaffung der Steuerbefreiung für Flugzeugtreibstoffe. Die Teilnahme an der „Fridays for future“ Demonstration am Düsseldorfer Flughafen vom 23. August wurde als gut eingestuft: „Hat Spaß gemacht“, war zu hören.