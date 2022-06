Schwarz-Grün in NRW : Fluglärm-Gegner stellen Forderungen an mögliche Koalition

Fluglärm-Gegner stellen Forderungen an mögliche Koalition

Schwarz-Grün in NRW

Kaarst Der Verein Kaarster gegen Fluglärm hat sich überrascht gezeigt, dass das Sondierungspapier von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen keine Aussagen zur künftigen Gestaltung des Luftverkehrs und der Rolle der Flughäfen in NRW beinhaltet.

Dabei habe die Belästigung durch Fluglärm in den vergangenen Wochen wieder zugenommen und sei Ärgernis für die Anwohner des Flughafens Düsseldorf. „Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass der zwischen Ihren Parteien verhandelte Koalitionsvertrag zur Bildung einer Landesregierung konkrete Schritte zu einer Reduzierung des Fluglärms vorsehen wird“, schreibt der Verein in einer Mail an die beiden Landesvorsitzenden der Parteien, Hendrik Wüst und Mona Neubaur. Der Verein erwartet zudem, dass ein neuer Verkehrsminister den Antrag des Flughafens Düsseldorf auf Ausweitung der Start- und Landerechte nach sieben Jahren Prüfung „nun endlich ablehnt“.