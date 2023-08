„minus20bis2030“ Fluglärm-Gegner schließen sich bundesweiter Kampagne an

Auf den Luftverkehr entfallen rund acht Prozent der klimaschädlichen Emissionen in Deutschland. „Angesichts der zu beobachtenden Zunahme des Flugverkehrs gefährdet der Luftverkehr die Klimaziele“, so Kindsmüller weiter. Da es in absehbarer Zeit keine Alternativen zum Kerosin gebe, bleibe nur eine Absenkung des Angebots, um die klimaschädlichen Emissionen im Luftverkehr zu senken. „Wir werden in den nächsten Wochen auch in Kaarst Unterschriften sammeln, um die Bundesregierung aufzufordern, durch Änderung des Luftverkehrsgesetzes die Zahl der planbaren Starts und Landungen an den deutschen Verkehrsflughäfen um 20 Prozent zu kürzen", ergänzt Kindsmüller.