Initiative „Kaarster gegen Fluglärm“ : Eine Videobotschaft für Minister Wüst

Kaarst Auf dem Kaarster Wochenmarkt haben sich rund 20 Mitglieder der Initiative „Kaarster gegen Fluglärm“ getroffen, um NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ein Video zu schicken. Ihre Forderung: ein striktes Nachtflugverbot.

Lärm kann krank machen: „Wir wollen in diesem Jahr mit möglichst vielen Bürgern eine Videobotschaft an Verkehrsminister Wüst aufnehmen. Wir erwarten, dass er endlich etwas unternimmt, damit unsere Lärmbelästigung nicht immer weiter steigt“, so Kindsmüller. Bacel Atassi, freier Kameramann, drehte das Video von der gesamten Aktion und wurde dabei von der Medienagentur „Copyhead“, vertreten durch Markus Albiez, unterstützt. Der Film wurde auf zwei Minuten zusammengeschnitten und noch am Mittwoch an Minister Wüst geschickt. „Außerdem setzen wir auf die virale Verteilung in sozialen Medien“, erklärte Werner Kindsmüller. Vor zwei Jahren habe es schon mal ein Video gegeben, so Markus Albiez, das sehr erfolgreich verbreitet wurde. Beim Dreh hielten die Vereinsmitglieder Schilder mit eindeutigen Botschaften hoch: „Kaarster träumen von der Nachtruhe“, „Euer Urlaub – unser Stress“, „Fluglärm macht krank“ oder „Sonntags Ruhe bis acht“ waren dort zu lesen. Nun setzte man ganz bewusst auf den Termin auf dem Markt, um möglichst viele Besucher ansprechen zu können. Manche Bürger, die ihre Einkäufe auf dem Markt tätigten, gingen eher achtlos an dem Stand der Fluglärm-Gegner vorbei. „Die fliegen doch alle selbst“, murmelte eine Passantin im Vorbeigehen. Doch es gab auch viel Zuspruch: Reinhard Fiege (81) hat eine Zeitlang in Kleinenbroich gewohnt und ist nun wieder nach Kaarst gezogen. Hier empfindet er den Fluglärm als deutlich lauter: „Der Unterschied ist frappierend“, meinte er. Eine Unterhaltung draußen auf dem Balkon bei gutem Wetter wie jetzt über Ostern sei abends „schwierig“ – alle 55 Sekunden käme ein Flugzeug, beklagte er die gestoppte Zeit. Ein Bürger, der seinen Namen nicht nennen wollte, outete sich als zukünftiges Mitglied der Initiative. Durch einen Umzug in die Straße „Am Sandfeld“ leiden seine Frau und er sehr unter dem Lärm, erzählte er. Der frühere Wohnsitz in der Nähe der Autobahn käme ihm dagegen wie das reinste „Paradies“ vor, obwohl auch da der Fluglärm zu hören gewesen sei. Jetzt fühlt er sich sehr betroffen und möchte sich engagieren.