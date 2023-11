Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ Fluglärm-Gegner kritisieren hohe Belastung der Anwohner durch Nachtflüge

Grund dafür sei die hohe Quote der Verspätungen. So sei in diesem Jahr nur etwa jede dritte Maschine pünktlich, also mit weniger als 15 Minuten Verspätung, gestartet. „Wir haben den Flughafen wiederholt darauf hingewiesen, dass die Planungen der Airlines oftmals unrealistisch sind, dass in der Planung der täglichen Umläufe die Zeiten zwischen Landung und Start deutlich zu knapp bemessen sind“, kritisiert Kindsmüller. Belege dafür habe man dem Flughafen vorgelegt. „Durch zu knapp kalkulierte Bodenzeiten starten Maschinen verspätet und können diese bis zum Abend nicht mehr einholen. Dadurch kommt es zu der Vielzahl von Landungen nach 23 Uhr oder nach Mitternacht,“ so der Verein. Diese Praxis werde durch die geltenden Nachtflugbestimmungen des Landes erleichtert, die ohne Genehmigung eine Landung bis Mitternacht zuließen.