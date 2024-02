„Kaarster gegen Fluglärm“ Fluglärm-Gegner kritisieren Aufhebung des Nachtflugverbots während EM

„Für die Abendspiele mit Anstoß um 21 Uhr würde dies bedeuten, dass auch nach Mitternacht Maschinen von Düsseldorf starten dürfen, um die Mannschaften oder auch Fans zu anderen Spielorten zu bringen. Zugleich würden Maschinen, die nach Mitternacht an anderen Spielorten abfliegen, in Düsseldorf erst nach 1 Uhr eintreffen. Das halten wir für unvertretbar und auch nicht für notwendig,“ begründet Werner Kindsmüller, Vorsitzender des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“, die Ablehnung der Entscheidung. Für die Mannschaften sei eine Übernachtung nach Spielende an den jeweiligen Spielorten möglich, sie könnten dann am nächsten Tag zum nächsten Spielort reisen. Für die Reise der Fans zu anderen Stadien innerhalb von Deutschland sollten ohnehin Sonderzüge genutzt werden. Eine Aushebelung der Nachtflugbestimmungen sei deshalb eine „unnötige zusätzliche Störung der Nachtruhe der Anwohner des Flughafens“, so Kindsmüller.