„Kaarster gegen Fluglärm“ Fluglärm-Gegner klagen über geschwärzte Akten

Das Ministerium habe dem Flughafen Düsseldorf zugestanden, dass die Aufschlüsselung der Verspätungsgründe unter das Geschäftsgeheimnis falle und vor einer Veröffentlichung geschützt werden müsse. „Es ist peinlich, dass der Flughafen ein offenes Geheimnis zum Geschäftsgeheimnis erklärt. Es ist doch jedem klar, dass er durch sein Chaos für viele Verspätungen verantwortlich ist. Skandalös ist aber, dass das Verkehrsministerium das Geheimhaltungsinteresse des Flughafens höher wertet als das Interesse der Öffentlichkeit an umfassenden Informationen“, so Kindsmüller weiter. Vor allem das Protokoll der letzten Sitzung sei hart. „Da ist alles bis auf die Tagesordnung geschwärzt. Das ist schon sehr enttäuschend“, sagt Kindsmüller auf Anfrage. Die Akteneinsicht habe aber eins gezeigt: Nämlich, dass das Verkehrsministerium in den vergangenen 16 Jahren nichts unternommen habe, um die Anwohner zu schützen und das SPMC eine „reine Alibiveranstaltung“ sei. „Wir erwarten vom Minister, dass er die Nachtflug-Bestimmungen ändert, anstatt uns Märchen zu erzählen“, so der Vereinsvorsitzende.