„Kaarster gegen Fluglärm“ : Fluglärm-Gegner fordern Sofortprogramm für den Herbst

Kaarst Der Verein „Kaarster gegen Fluglärm hat ermittelt, dass seit Beginn des Sommerflugplans rund 1000 Maschinen nach 23 Uhr auf dem Flughafen Düsseldorf gelandet sind. Für die Herbstferien fordern sie den NRW-Verkehrsminister nun zum Handeln auf.

„Es gab kaum eine Nacht in den vergangenen Monaten, in der die Nachtruhe der Anwohner durch verspätete Landungen nicht gestört worden ist,“ stellt der Vereinsvorsitzende Werner Kindsmüller fest. Es könne nicht sein, dass das Chaos am Flughafen den Anwohnern permanent schlaflose Nächte beschere. Das gleiche drohe nun im Oktober erneut. „Im Oktober erwarten wir etwa so viele Flugbewegungen wie im Juli. Wenn der Verkehrsminister jetzt nicht die Reißleine zieht, dann werden die Anwohner in den nächsten Wochen erneut schlaflose Nächte haben“, so Kindsmüller, der zugleich Vize-Präsident der Bundesvereinigung gegen Fluglärm ist.