Erneute Forderung an Flughafen Düsseldorf Fluglärm-Gegner pochen auf Entschwefelung von Kerosin

Am Flughafen Düsseldorf werde allerdings bereits Kerosin eingesetzt, dessen Schwefelgehalt mit 0,1 bis 0,2 Gramm pro Kilogramm weit unterhalb des zulässigen Schwellenwerts von drei Gramm liegt, wie ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. „Eine weitere Absenkung des Schwefelgehalts würden wir als Flughafen begrüßen. Die Bereitstellung des Kerosins liegt jedoch in der Verantwortung der Hersteller und der Tanklagerbetreiber am Flughafen“, heißt es weiter. Das in Schwechat mit sehr niedrigem Schwefelgehalt produzierte Kerosin habe in erster Linie standortspezifische Gründe. Auf den Standort Düsseldorf bezogen sei davon auszugehen, dass eine Umrüstung der Produktionsanlagen auf entschwefelte Treibstoffe bei den Herstellern mehrere Jahre benötige. „Daher erscheint es sinnvoller und nachhaltiger, sich auf die Umstellung auf nachhaltiges Kerosin (Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF, Anm. d. Red.) zu konzentrieren“, so der Sprecher. Dafür engagiere sich der Flughafen und sei auch schon in Gesprächen mit potenziellen Lieferanten zum Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur.