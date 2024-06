Flughäfen erhalten 11,8 Millionen Euro vom Land Fluglärm-Gegner fordern Abschaffung von Förderprogramm

„Das Ministerium vergeudet Steuermittel. Flugplätze und Verkehrslandeplätze dürfen nicht gefördert werden. Damit unterstützt der Umweltminister die umwelt-schädlichste Verkehrsform“, kritisiert der Vorsitzende des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“, Werner Kindsmüller. Zudem würden die öffentlichen Mittel eindeutig für andere Zwecke als die in der Richtlinie genannten bewilligt. So sei nicht zu erkennen, was an der Förderung eines Heckenrückschnitts – dafür erhielt der Flugplatz Bergheim 1500 Euro – oder der Erneuerung einer Dachrinne (2300 Euro, ebenfalls Flugplatz Bergheim) innovativ oder umweltschonend sei.