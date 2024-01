Initiative in Kaarst Fluglärm-Gegner fordern schwefelarmes Kerosin

Der Hinweis des Flughafens, man halte es für „sinnvoller“ sich auf die Umstellung auf Sustainable Aviation Fuel (SAF), einem Treibstoff, der aus nicht fossilen Rohstoffen nachhaltig hergestellt wird, zu konzentrieren, sei in die Kategorie „Greenwashing“ einzuordnen, kritisiert der Verein. „Grünes“ SAF werde nach übereinstimmenden Auffassungen von Experten noch in Jahrzehnten nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. Selbst die geringfügige Beimischungsquote bis 2030 von sechs Prozent, die die Europäische Union beschlossen hat, werde nach Berichten aus der Luftverkehrswirtschaft nicht erreicht werden können, weil zu wenig produziert werde. Erwartet wird eine realistische Quote von zwei Prozent, so der Verein weiter.