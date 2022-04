Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ : Der Fluglärm nimmt offenbar wieder zu

Kaarst Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung haben sich die Mitglieder des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen.

In diesem Jahr, so die Schätzungen, könnten bis zu 80 Prozent der Flugbewegungen vor der Pandemie erreicht werden. „Damit wird auch die Lärmbelastung und insbesondere die Störung der Nachtruhe in Kaarst wieder ein Thema,“ erklärt der wiedergewählte Vorsitzende Werner Kindsmüller. Der Flughafen Düsseldorf sei immer noch der unpünktlichste Flughafen in Deutschland. Zwar gelten seit dem 1. Januar höhere Lärmzuschläge für Nachtflüge, diese verhinderten aber verspätete Landungen nicht, wie die ersten drei Monate des Jahres gezeigt hätten.