Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ Anstieg von Nachtflügen durch Nato-Manöver befürchtet

Aufgrund des Nordwinds seien im Mai besonders viele Landungen über Kaarst abgewickelt worden. Mit insgesamt 662 Landungen fanden mehr als zwanzig Flüge pro Nacht nach 22 Uhr über Kaarst statt. „Der Mai war für die Menschen in Kaarst eine sehr starke Belastung ihrer Nachtruhe,“ so der Vereinsvorsitzende Werner Kindsmüller. Der Verein hat festgestellt, dass nur 36 Prozent aller Starts am Flughafen Düsseldorf weniger als 15 Minuten verspätet waren. In das Selbstlob des Flughafens, man habe das Chaos in den Griff bekommen, könnten die Anwohner nicht einstimmen, kritisiert der Verein.