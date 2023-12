Bürgerversammlung in Büttgen Flüchtlings-Familien kommen ab Januar in Hauptschul-Trakt unter

Die Anwohner hatten Fragen. Wie viele Familien werden untergebracht? „Wir gehen von 80 Leuten aus“, so Baum. Was passiert mit den Männern, die derzeit in der Turnhalle untergebracht sind? Diese würden zurück in die Unterkunft an der Vom-Stein-Straße kommen, sobald sie nach dem Brand wieder bewohnbar ist, ein Teil wird in zwei Turnhallen in Kaarst untergebracht.