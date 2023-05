Angebot im Kaarster Stadtgebiet Finanzierung für „Sport im Park“ ist gesichert

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt noch Fördergelder vom Landessportbund erhalten, doch in diesem Jahr muss sie „Sport im Park“ selbst finanzieren, da nun andere Kommunen an der Reihe sind. Das erklärte Michael Wilms, Bereichsleiter Sport und Schule bei der Stadt Kaarst. „Wir haben das Programm mit dem Stadtsportverband abgestimmt, es sind wieder alle Vereine dabei, die auch im vergangenen Jahr mitgemacht haben“, so Wilms. Zudem sollen mehr Angebote gemacht werden als bei der Erstauflage in 2022. „Es geht um einen bescheidenen Betrag, mit dem wir viel erreichen können. Die 5000 Euro sind sinnvoll investiertes Geld“, erklärte Ausschussmitglied Stefan Neubauer (Bündnis 90/Die Grünen). Lars Christoph (CDU) erklärte, dass die schwarz-grüne Koalition in den Haushaltsberatungen die Vorsorge getroffen habe, dass „Sport im Park“ auch dann gesichert ist, wenn das Projekt nicht vom Landessportbund gefördert werde. „Das zahlt sich jetzt aus“, so Christoph.