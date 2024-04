Keine Versetzung von Schulraummodulen in Kaarst „Neubauten haben höchste Priorität“

Kaarst · Der Finanzausschuss der Stadt Kaarst lehnt einen Vorschlag des Schulausschusses ab, die leer stehenden Raummodule am alten Gesamtschul-Standort in Büttgen übergangsweise an Kaarster Grundschulen zu versetzen. Auch das Oberstufen-Modul bleibt vorerst in Büttgen.

16.04.2024 , 04:50 Uhr

Das moderne Oberstufen-Modul wird vorerst nicht von Büttgen an das Georg-Büchner-Gymnasium nach Vorst versetzt. Foto: Wolfgang Walter