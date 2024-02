Sankt Martinus zeigt „The Chosen“ Kirche wird in der Fastenzeit zum Kinosaal

Die Initialzündung zu diesem besonderen Angebot in der Fastenzeit stammt von Kaplan Clemens Neuhoff: „Ich war im vergangenen Jahr auf den Stoff aufmerksam gemacht worden“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Es entstand gemeinsam mit Pastoralreferentin Brigitta Berweiler und Gemeindereferentin Mara-Lena Hahn die Idee, ein spezielles pastorales Format und konzertierte Aktion anzubieten: „Fastenzeit mal ganz anders“, lautet die Devise. Denn viele Menschen ließen sich gerade im Laufe der Vorbereitung auf Ostern darauf ein, den Glauben noch einmal zu hinterfragen, so Kaplan Neuhoff. Im Anschluss an jede Vorstellung besteht die Möglichkeit, im Pfarrzentrum von Sankt Martinus über das Gesehene, den Glauben allgemein, persönliche Erfahrungen und Meinungen ins Gespräch zu kommen. Für ein wertschätzendes Ambiente sorgen bereitgestellte Getränke und Snacks: „Die Menschen sollen sich angenommen und geliebt fühlen“, erklärt Neuhoff. Jeder ist willkommen – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.