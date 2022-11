Kunstcafé Einblick in Kaarst : Film über LEA-Leseklub feiert Premiere

Brigitte Albrecht (r.) mit den Teilnehmern des LEA-Leseklubs. Diese fühlten sich am Dienstag wie echte Filmstars. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Im Kunstcafé Einblick hat es am Dienstagabend eine „Weltpremiere“ gegeben: Gezeigt wurde der neue Film über den LEA-Leseklub. Dabei treffen sich Menschen mit und ohne Behinderung zum gemeinsamen Lesen, „LEA“ steht für „Lesen Einmal Anders“.

Über den Klub des Kunstcafés hat Kameramann Daniel Martens einen kurzen Film gemacht, der am Dienstag den Familien der rund zehn Teilnehmer vorgeführt wurde. Brigitte Albrecht, Inhaberin des Kunstcafés Einblick, und Ulrike Brinkmann begleiten den Leseclub, der sich alle zwei Wochen in den Räumen des Kunstcafés zum gemeinsamen Lesen von Büchern in einfacher Sprache trifft. Die Hauptrollen in dem Film übernahmen die Klub-Mitglieder, auch die Einladungen und die Gestaltung des Abends stammen von ihnen.

Entstanden ist ein Film, der zeigt, wie sehr sich die gehandicapten Teilnehmer auf die Treffen und das gemeinsame Lesen freuen. Was ihnen besonders an dem Leseklub gefällt, erklären die Teilnehmer in dem Film: Spannende Bücher, Spaß am Lesen, Rollenspiele oder das gemeinsame Musikhören und Filmegucken während der Treffen machen ihnen am meisten Spaß. Derzeit werden bei den Treffen Gedichte gelesen.

Brigitte Albrecht und Ulrike Brinkmann sind stolz auf den LEA-Leseklub, den es bereits seit 2014 in Kaarst gibt. „Es macht sehr viel Freude, es sind immer wundervolle, bereichernde Gespräche“, sagt Brinkmann. „Wir sind sehr erstaunt, welche Ideen die jungen Leute haben“, ergänzt Albrecht: „Die Treffen sind sehr inspirierend.“ Auch zu Hause würden sich die Teilnehmer mit Sprache beschäftigen und Bücher lesen. Dabei, so Albrecht und Brinkmann unisono, komme der einfachen Sprache eine besondere Bedeutung zu. „Mittlerweile findet man in allen Bereichen Bücher in einfacher Sprache. Krimis, Liebesgeschichten oder Märchen. Es gibt sogar eine Zeitung in einfacher Sprache. Das ist eine Bereicherung für alle, die eine geringe Lesekompetenz haben“, erklärt Brinkmann.