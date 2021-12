Frühstück im Kunstcafé Einblick : Sparkassen-Filialleiter beantwortet Fragen von Senioren

Kaarst Der Kaarster Seniorenbeirat hat Vertreter der Sparkasse Neuss und interessierte Anwohner zu einem gemeinsamen Frühstück ins Kunstcafé Einblick eingeladen.

So bestätigten Powilleit und Fallaschek, dass die Sparkasse Neuss neben der zentralen Vollservicefiliale an der Maubisstraße, wo alle Bankgeschäfte auch mit persönlichem Service angeboten werden, drei Beratungsfilialen in Büttgen, Holzbüttgen und an der Neusser Straße in Kaarst sowie die Selbstbedienungsstelle in Vorst anbietet. Die Mitarbeiter vor Ort helfen auf Nachfrage beim Ausfüllen von Überweisungsträgern sowie Handhabung der Bargeld- und Überweisungsterminals.