Erschließungsarbeiten laufen „Filetgrundstück“ auf altem Ikea-Standort vor Verkauf

Doch erst einmal will die Wirtschaftsförderung das Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“ „vollmachen“, wie Hemmer sagt. „Wenn wir das komplett in die Spur gebracht haben, kümmern wir uns um Kaarst-Ost“, so der Wirtschaftsförderer. Neben dem Landesrechenzentrum der NRW-Finanzverwaltung, wo unter der Woche das Richtfest gefeiert wurde, zeichnet sich für die Fläche links vom LZR schon bald eine Lösung ab. Hier sei die Stadt „in guten Gesprächen“ mit einem Unternehmen, wie Hemmer sagt. Auch im nördlichen Bereich des Gewerbegebietes sieht es nach Angaben des Wirtschaftsförderers gut aus, dort stünden ebenfalls Entscheidungen an. Im Laufe des kommenden Jahres 2025 soll die Netto-Gesamtfläche im „Kaarster Kreuz“ von 67.549 Quadratmetern komplett voll sein, lautet Hemmers Plan. Ob das gelingt, hängt von den politischen Beschlüssen im Stadtrat ab. Am kommenden Donnerstag (27. Juni) stehen im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung vier „Grundstücksangelegenheiten“ und eine „Vergabeangelegenheit“ auf der Tagesordnung.