4500 Briefe werden verteilt Kaarster Feuerwehr wirbt um neue Mitglieder

Knapp zwei Jahre lang haben die Vorbereitungen gedauert, am Mittwoch ist es nun so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Kaarst geht mit einer breit angelegten Mitgliederkampagne an den Start. Ab Mittwoch werden 4500 Briefe an potenzielle neue Mitglieder verteilt. Die Verteilung übernimmt die Feuerwehr selbst, am Samstag und Sonntag sollen die letzten Briefe bei den Adressaten ankommen. Feuerwehr-Chef Andreas Kalla nennt diese Kampagne „ziemlich offensiv“, da sie auf mehrere Säulen gebaut ist.