MIT-Frühstück in der Feuerwache Feuerwehr wirbt bei Unternehmern für Unterstützung

Kalla konnte eine beeindruckende Leistungsbilanz von 670 Einsätzen im Jahr präsentieren. Die Feuerwehr ist froh, dass die Erftstraße nicht in eine Fahrradstraße umgewidmet wurde, das hätte für die Feuerwache weitere Probleme gebracht. Überhaupt appelliert die Feuerwehr an alle, ihre Autos so zu parken, dass die Feuerwehr mit ihren großen Wagen durchkommt. Tagsüber seien es etliche Paketdienste oder Handwerkerfahrzeuge, die eine freie Durchfahrt erschwerten, nachts oftmals falsch geparkte Pkw. Kürzlich habe die Feuerwehr in Holzbüttgen ein Verkehrsschild umfahren müssen, um weiterzukommen. Dabei wurde das Feuerwehrfahrzeug beschädigt. Ein Märchen sei, so enttarnte Andreas Kalla, die Gefährlichkeit von Strom führenden Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach. Der Feuerwehrchef versicherte, dass alle Einsatzkräfte mit der Gefahr entsprechend umzugehen wissen. Keine Entwarnung gab es für E-Autos in Tiefgaragen. Die Batterien seien schwer zu löschen. Eine Betondecke halte nur 90 Minuten einem Brand stand. Da sei der Gesetzgeber in Berlin gefragt.