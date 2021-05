Altes Modell läuft aus : Feuerwehr Kaarst testet neue Helme

Kaarst Helm ist nicht gleich Helm – und schon gar nicht im Feuerwehr-Einsatz. Derzeit läuft bei den Einsatzkräften in Kaarst eine Testphase. Denn das alte Helm-Modell läuft aus. Und ein neues ist gar nicht so leicht zu finden.

Die Ausrüstung eines Feuerwehrmanns besteht aus vielen Einzelteilen. Eines darf dabei niemals fehlen: der Helm. Er ist ständiger Begleiter der Rettungskräfte und schützt sie vor verschiedensten Gefahren: Hitze, herunterfallende Äste, Splitter, Sägespäne oder Laub. „Der Helm soll uns vor allen äußeren Gefahren schützen“, sagt Feuerwehr-Sprecher Patrick Täpper: „Wir tragen ihn bei jeder Übung und im Einsatz“, so Täpper weiter. Und wie bei fast allen Ausrüstungsgegenständen gibt es auch bei Feuerwehrhelmen Unterschiede in Sachen Anforderungen, Sicherheit und Komfort.

Die Kaarster Feuerwehr ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Modell, wie Täpper erklärt. „Den bisherigen Helm wird es künftig nicht mehr geben, der wurde vom Hersteller ausgemustert. Das haben wir zum Anlass genommen, um andere Helme zu testen“, sagt Täpper. Und so sind derzeit bei beiden Löschzüge vier Testhelme im Einsatz, es können also in den Löschzügen Kaarst und Büttgen je vier Feuerwehrleute gleichzeitig ein Modell testen. Nach rund sechs Wochen werden die Helme untereinander gewechselt – nachdem sie desinfiziert wurden natürlich. Am Ende des Jahres sollen die Tests nach Angaben Täppers abgeschlossen sein, dann entscheidet sich die Feuerwehr für ein neues Modell. Nach und nach sollen dann alle Einsatzkräfte mit dem neuen Helm ausgestattet werden.