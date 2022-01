Jahresbericht in Kaarst : Feuerwehr rettete im vergangenen Jahr 32 Menschen

Jahresbericht in Kaarst

In Büttgen ist im Oktober ein leerstehendes Wohnhaus abgebrannt. Foto: Patrick Schüller

Kaarst Im abgelaufenen Jahr 2021 ist die Kaarster Feuerwehr zu 519 Einsätzen ausgerückt. Der größte Einsatz allerdings fand streng genommen auf Neusser Stadtgebiet statt.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst hat ihren Jahresbericht veröffentlicht. Auffällig: Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl der Einsätze von 614 auf 519 zurückgegangen. 389 davon waren Technische Hilfeleistungen wie Tierrettungen, Verkehrsunfälle, Betriebsmittelspuren oder Sturmeinsätze – wobei Kaarst im vergangenen Jahr von großen Unwettern größtenteils verschont blieb. 128 Mal wurde die Feuerwehr zu einem Brandereignis gerufen. Diese Zahl blieb im Vergleich zu den Vorjahren somit konstant – allerdings ist eine Steigerung von Fehlalarmen bei heimischen Rauchmeldern zu verzeichnen, wie es in dem Bericht heißt. Fehlende Wartung, Handwerkertätigkeiten oder leere Batterien sind die häufigsten Ursachen dafür. Um die Handhabung künftig zu verbessern, sollen Informationsveranstaltungen angeboten werden.

Die größten Brände in 2021 gab es im Stadtteil Büttgen. Dort brannte im Oktober ein leerstehendes Einfamilienhaus auf der Luisenstraße. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort und brachten das Feuer unter Kontrolle. Nur einen Tag vorher war die Feuerwehr mit ebenfalls rund 40 Kräften auf dem Büttgener Rathausplatz im Einsatz, wo es im Küchenbereich eines Restaurants brannte. Der vom Personal und Einsatzzeit her aufwändigste Einsatz der Kaarster Rettungskräfte war allerdings ein anderer, auch wenn er offiziell auf Neusser Stadtgebiet stattfand. Als es im April 2021 einen verheerenden Brand auf dem Schrottplatz an der Stadtgrenze zu Neuss gab, rückte die Feuerwehr mit insgesamt 60 Einsatzkräften aus. Rund neun Stunden dauerten die Arbeiten vor Ort. „Das war der längste Einsatz im vergangenen Jahr“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Stefan Breitfeld unserer Redaktion. Allerdings war die Kaarster Feuerwehr nur unterstützend tätig und half den Kollegen aus Neuss, deshalb wird dieser Einsatz auch nicht im Jahresbericht aufgeführt.