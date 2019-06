Feuerwehr Kaarst : Nachmittags gefeiert, nachts im Einsatz

Die Kaarster Feuerwehr hatte am Montagmorgen viel zu tun. Am Klärwerk sind sechs Bäume auf die Fahrbahn gekippt, die in kleine Teile zersägt und entfernt wurden. Foto: Feuerwehr Kaarst

Kaarst Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kaarst hat mit einem Tag der offenen Tür ihr neues Gerätehaus in Büttgen der Öffentlichkeit präsentiert. Am Montagmorgen rief nach dem Unwetter dann schon wieder die Pflicht.

Die Feuerwehr nutzt den Tag der offenen Tür, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im vergangenen Jahr feierten sie den Tag an der Hauptwache an der Neersener Straße – und mussten zwischendurch immer wieder zu Einsätzen ausrücken. „Das war nicht optimal. Wenn wir nicht vor Ort sind, können wir uns auch nicht mit den Leuten unterhalten“, sagt Kalla. Damals rückte die Feuerwehr auch zu einem Einsatz am Kaarster See aus, bei dem ein vierjähriger Junge ertrunken war. Doch diese Erinnerungen haben die Rettungskräfte mittlerweile verdrängt und mussten in diesem Jahr zu keinem Einsatz während der Feierlichkeiten rausfahren, auch wenn der Kaarster See bei diesem Wetter geöffnet hatte. Trotzdem stand eine mobile Einsatztruppe auch am Sonntag wieder bereit. „Der Brandschutz muss zu jeder Zeit gewährleistet sein, auch während unseres Tags der offenen Tür. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass wir immer bereit sein müssen“, so Kalla.