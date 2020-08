Blitzeinschlag in Kaarst : Feuerwehr rückt wegen Starkregen zu zwölf Einsätzen aus

Blitzeinschlag in Kaarst

Kaarst Starkregen und Gewitter sind am Dienstagabend über Kaarst hinweg gezogen und haben auch die Feuerwehr überrascht. „Die Wetterlage war so nicht angekündigt, eigentlich sollte es nach Düsseldorf ziehen“, erklärt Feuerwehr-Chef Andreas Kalla auf Nachfrage.

In Folge der starken Regenfälle und des Gewitters über Kaarst ist die Feuerwehr nach Angaben Kallas zu zwölf Einsätzen gerufen worden, in den meisten Fällen waren Keller vollgelaufen. Die Einsatzkräfte pumpten die Keller ab, in einigen Häusern war das Wasser von selbst wieder abgelaufen, als die Rettungskräfte eintrafen.