Weniger Einsätze für Kaarster Rettungskräfte : Feuerwehr rückt in Corona-Zeiten seltener aus

Kaarst In der Corona-Zeit hatte die Feuerwehr weniger Einsätze. Langweilig wurden den Einsatzkräften aber nicht. „Wir bereiten uns immer auf Einsätze vor“, sagt Kalla.

Der letzte große Einsatz der Feuerwehr war der Brand am Trabergestüt Lauvenburg am 24. Juni. Zu diesem Zeitpunkt war das Corona-Virus schon ein paar Monate in der Welt. Doch es war einer der wenigen Einsätze, die Andreas Kalla und sein Team während der Corona-Pandemie hatten. „Vor Corona sind wir viel öfter zu Einsätzen rausgefahren“, sagt der Feuerwehr-Chef. Die Gründe für die wenigen Einsätze liegen auf der Hand: „Viele Menschen sind im Homeoffice und die ganze Zeit zu Hause. Dadurch passiert viel weniger als sonst“, sagt Kalla. Zudem sind weniger Autos auf den Straßen unterwegs, dadurch gibt es nicht so viele Unfälle wie in normalen Zeiten.